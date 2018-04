Manchester United fecha acordo com PSV por holandês Depay

O ponta da seleção holandesa Memphis Depay aceitou se juntar ao Manchester United na abertura da janela de transferências, em junho, informou seu clube atual, o PSV Eindhoven, nesta quinta-feira. A mídia britânica informou que o acordo, sujeito à aprovação médica do jogador de 21 anos, foi fechado por cerca de 30 milhões de euros.

"Estamos muito orgulhosos desta transferência", disse Marcel Brand, técnico do PSV, ao site oficial do clube. "Memphis passou por todos os times da academia de base do PSV e teve um papel importante no título nacional neste ano", disse.

"Ele é um incrível representante de nossos treinamentos e fará uma boa transição para um clube magnífico em uma linda competição", completou. O Manchester United também confirmou que aceitou o acordo pelo jogador que marcou duas vezes na Copa do Mundo de 2014 e ajudou o PSV a levantar a taça holandesa nesta temporada.