Manchester United fica no empate O Manchester United só empatou por 1 a 1 com o West Bromwich, em seu estádio, na última partida deste sábado pela 37.a rodada do Campeonato Inglês. Este ponto foi precioso para o West Bromwich, que está em último lugar e ainda terá uma chance para tentar escapar do rebaixamento na última rodada, no próximo final de semana. Giggs marcou para o Manchester no primeiro tempo e Earnshaw, de pênalti, empatou para o West Bromwich na segunda etapa. Os outros resultados deste sábado na divisão principal inglesa: Aston Villa 1 x Manchester City 2, Blackburn 1 x Fulham 3, Chelsea 1 x Charlton 0, Crystal Palace 2 x Southampton 2, Everton 2 x Newcastle 0, Middlesbrough 1 x Tottenham 0, Norwich 1 x Birmingham 0 e Portsmouth 1 x Bolton 1.