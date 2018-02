Manchester United fica no empate pela Copa da Inglaterra O líder do Campeonato Inglês Manchester United abriu neste sábado as quartas-de-final da Copa da Inglaterra e ficou no empate, fora de casa, com o Middlesbrough por 2 a 2. Com o resultado os times voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira, no estádio do United. Caso a partida termine empatada novamente, a classificação será decidida em prorrogação e, persistindo o empate, nos pênaltis. Os ´Diabos Vermelhos´ saíram na frente no primeiro tempo da partida com Wayne Rooney, aos 23 minutos. O empate dos anfitriões aconteceu somente aos 45 minutos da etapa inicial, com Lee Cattermole aproveitando rebote. No segundo tempo aconteceu o inesperado. Logo aos dois minutos, o volante George Boateng virou a partida com um gol de cabeça, em cobrança de escanteio. O empate dos visitantes aconteceu 20 minutos depois com Cristiano Ronaldo cobrando pênalti. Os outros jogos das quartas-de-final da Copa da Inglaterra serão realizados neste domingo com Chelsea x Tottenham, Blackburn x Manchester City e Plymouth Argyle x Watford.