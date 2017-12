Manchester United ganha fora de casa No único jogo disputado neste domingo no Campeonato Inglês, o Manchester United ganhou do Fulham por 3 a 2, fora de casa. Mesmo com a vitória, a equipe manteve a 5ª colocação, agora com 36 pontos. O líder é o Arsenal, que chegou aos 39 após derrotar o Middlesbrough por 2 a 1 no sábado. O destaque da vitória do Manchester foi o atacante Ryan Giggs, que fez dois gols - o outro foi marcado pelo holandês Ruud van Nistelrooy. Legwinski e Marlet descontaram para o Fulham. Confira os outros resultados das partidas disputadas no sábado: Aston Villa 1 x 1 Tottenham, Blackburn 0 x 1 Derby County, Bolton 2 x 2 Leicester City, Everton 0 x 3 Charlton, Ipswich Town 5 x 0 Sunderland, Newcastle 1 x 2 Chelsea, Southampton 0 x 1 Leeds e West Ham 1 x 1 Liverpool.