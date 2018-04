Manchester United goleia Dynamo Kiev pela Liga dos Campeões O Manchester United precisou apenas de alguns lampejos de futebol para comemorar os 21 anos do técnico Alex Ferguson no comando da equipe e goleou por 4 x 0 o Dynamo Kiev pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira. O Manchester, assim, teve a quarta vitória seguida no Grupo F e garantiu uma vaga na fase eliminatória do torneio. O primeiro gol foi marcado pelo zagueiro Gerard Pique, de 20 anos, e foi seguido por tentos de Carlos Tevez e Wayne Rooney. Cristiano Ronaldo marcou o quarto gol em uma bela jogada individual. (Por Pete Oliver)