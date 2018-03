Manchester United goleia e fica perto do título O Manchester United deu um grande passo rumo ao título do Campeonato Inglês ao golear o West Ham United por 4 x 1 no Old Trafford neste sábado, depois de jogar mais da metade do jogo com 10 homens em campo. Cristiano Ronaldo marcou duas vezes enquanto que Carlos Tevez e Michael Carrick fizeram um gol cada contra seu ex-time, deixando o Manchester com 84 pontos na tabela, faltando uma partida para o fim. Se vencerem o próximo jogo, contra o Wigan Athletic, no próximo domingo, o clube será campeão pela 17a vez. O Chelsea, que enfrentará o Newcastle United na segunda-feira, tem 81 pontos, mas um saldo de gols bem inferior ao do Manchester. O técnico Alex Ferguson, do Manchester, afirmou à Sky Sports após a partida: "Estou muito satisfeito porque o time estava um pouco cansado no segundo tempo. O plano na segunda etapa era matar o jogo e conseguir o quarto gol, e conseguimos fazer isso. Foi um bom dia para nós, temos uma grande chance (de ficar com o título)." Se o Chelsea perder na segunda-feira, o título ficará com o Manchester, a não ser que perca para o Wigan e o Chelsea vença o Bolton Wanderers com uma diferença de mais de 10 gols em sua última partida na competição, na outra semana. Ronaldo abriu o marcador no terceiro minuto de jogo e acrescentou mais um aos 24 minutos, marcando seu 40o gol na temporada. O ex-atacante do West Ham Carlos Tevez aumentou para 3 x 0 com um chute de longa distância aos 26 minutos do primeiro tempo, pouco antes de Dean Ashton responder com um chute de bicicleta. O Manchester ficou com 10 homens em campo quando Nani foi expulso aos 37 minutos por falta em Lucas Neill. Carrick fechou o placar com um bom chute aos 14 minutos do segundo tempo. (Por Mike Collett)