Manchester United goleia e se aproxima do líder Chelsea

O Manchester United conseguiu o que queria neste sábado: uma boa vitória para colocar pressão sobre o líder Chelsea. Mesmo fora de casa, a equipe goleou o West Ham por 4 a 0 e chegou a 34 pontos, ficando a dois da liderança. O time londrino ainda tentará manter a diferença de cinco pontos que tinha na ponta da tabela neste sábado, diante do Manchester City, no campo do adversário.

Com o West Ham brigando contra o rebaixamento, o Manchester United só teve dificuldades no primeiro tempo. O gol que inaugurou o marcador saiu aos 45 minutos, com Paul Scholes. Mas na segunda etapa o time visitante passeou em campo. Daniel Gibson, que já tinha marcado dois gols na classificação do Manchester na Copa da Liga Inglesa, na última terça-feira, fez 2 a 0. Depois, Valencia e Rooney fecharam o placar.

Ainda pela 15.ª rodada do Inglês, o Arsenal foi outro a vencer e se manter bem colocado na tabela. Jogando em casa, Fabregas chegou a perder um pênalti, mas Arshavin e Ramsey fizeram os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Stoke City, que fez o time de Londres ir a 28 pontos, em terceiro. O Arsenal é seguido de perto pelo Aston Villa, que venceu o Hull City por 3 a 0 e agora tem 26 pontos.

Quem vai mal na competição, assim como na temporada, é o Liverpool. Já eliminado da disputa por uma vaga na Liga dos Campeões, o time acumulou mais um tropeço neste sábado. Em Blackburn, a equipe do técnico Rafa Benítez não passou de um empate sem gols com o clube da cidade. Assim, soma 24 pontos e segue distante da briga pelo título.

Completando a rodada, o Birmingham surpreendeu o Wigan fora de casa e venceu por 3 a 2, chegando a 21 pontos. Na briga para fugir da queda à segunda divisão, o lanterna Portsmouth derrotou o Burnley por 2 a 0. Em outro jogo, o Wolverhampton superou o Bolton por 2 a 1, mas ambos os times continuam na zona de perigo.