Manchester United goleia Wigan e se recupera no Inglês

Depois de tropeçar diante do Burnley na quarta-feira, o Manchester United se recuperou neste sábado e aplicou 5 a 0 no Wigan, jogando fora de casa, com dois gols de Rooney. Com a vitória, o tricampeão inglês já encostou no líder Arsenal, que assumiu a ponta ao vencer o Portsmouth por 4 a 1, diante de sua torcida.

Veja também:

Inglês 2009/10 - Classificação / Calendário / Resultados

INGLÊS - Leia mais notícias da competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Como aconteceu nas partidas anteriores, o Manchester fez um fraco primeiro tempo. Mas dessa vez "acordou" após o intervalo. Todos os gols foram marcados na segunda etapa. Rooney abriu o placar aos 10 minutos, ao completar bom cruzamento de Valência de cabeça.

Dois minutos depois, os visitantes ampliaram com um belo gol de Berbatov. Após rápida troca de passes na entrada da área, o búlgaro recebeu quase na pequena área, deu um chapéu no goleiro Kirkland e mandou para as redes. Aos 19, Rooney voltou à carga e bateu no canto esquerdo do goleiro após receber passe pela esquerda.

Owen também deixou a sua marca e balançou as redes aos 39 minutos, ao receber passe de Nani pela esquerda e bater cruzado. A bola ainda bateu na trave esquerda antes de entrar. Nos acréscimos, Nani bateu falta sem muita força, mas Kirkland aceitou.

O Manchester chegou aos seis pontos na tabela, e se igualou ao Arsenal, que não deu chances ao Portsmouth neste sábado. Diaby, duas vezes, Gallas e Ramsey marcaram os gols dos donos da casa. O Arsenal superou o Tottenham, que joga no domingo, na ponta da tabela por ter maior saldo de gols.

O Manchester City também brilhou neste sábado, e se manteve na briga pela liderança. Com um ataque formado por Robinho, Tevez e Adebayor, o Manchester bateu o Wolverhampton por 1 a 0, com gol de Adebayor, e chegou aos seis pontos, embolando na tabela com Chelsea e Sunderland, que derrotou o Blackburn por 2 a 1.

Ainda neste sábado, o Hull City superou o Bolton, por 1 a 0, em casa, enquanto o Stoke empatou sem gols com o Birmingham, longe de sua torcida.