Manchester United leva susto, mas derrota o Wolfsburg de virada

O Manchester United deu um susto em sua torcida nesta quarta-feira, no Old Trafford. Após estrear com derrota na Liga dos Campeões, o time inglês saiu atrás no placar contra o Wolfsburg, mas buscou a virada no segundo tempo e venceu por 2 a 1, evitando novo tropeço no Grupo B. Juan Mata e Chris Smalling marcaram os gols dos anfitriões.

Mesmo jogando fora de casa, o bom time do Wolfsburg, sem o volante Luiz Gustavo, machucado, mas com os brasileiros Naldo e Dante formando a zaga, surpreendeu o Manchester logo aos 4 minutos. Em bela jogada pela direita, Daniel Caligiuri passou por três marcadores e tabelou na entrada da área antes de bater para as redes. Indeciso na zaga, Valencia facilitou a vida do Wolfsburg na jogada ao deixar o rival em posição regular.

O susto da torcida inglesa durou até os 33 minutos, quando o mesmo Caligiuri acertou a mão na bola dentro da área. Na cobrança de pênalti, Mata bateu bem e empatou a partida. O Manchester ainda teve boas chances de virar o marcador antes do intervalo, mas o goleiro Benaglio trabalhou bem debaixo da trave.

A pressão, contudo, aumentou no segundo tempo. E, após um chute ruim de Schweinsteiger, a bola sobrou para Mata, que acertou lindo passe, quase de chaleira, para dentro da área. Bem colocado, Smalling se esticou para fazer o desvio e mandar para o gol, aos 7 minutos.

Depois de levar a virada, o Wolfsburg passou a contar com Schürrle e Bendtner em campo. E o primeiro perdeu grande chance de empatar. O Manchester passou a jogar recuado, sofrendo ameaças do rival alemão. Mas se segurou como pôde para garantir o primeiro triunfo nesta edição da Liga dos Campeões.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o triunfo do Manchester e do CSKA Moscou nesta quarta, o Grupo B ficou embolado, com as quatro equipes somando três pontos. O time russo derrotou, com certo sofrimento, o PSV Eindhoven por 3 a 2, em casa, na outra partida da chave.

Os anfitriões abriram 3 a 0 e até desperdiçaram pênalti, tudo isso ainda no primeiro tempo. Mas levaram um susto na etapa final, com os gols dos holandeses. Seydou Doumbia foi o nome do jogo ao marcar duas vezes para o CSKA e perder a penalidade. Maxime Lestienne anotou os dois do PSV.