Manchester United leva virada do Swansea em tarde inspirada de Ayew

O Manchester United perdeu de virada para o Swansea City por 2 a 1 neste domingo, fora de casa, na quarta rodada do Campeonato Inglês. O carrasco da equipe treinada por Luis van Gaal foi o ganês André Ayew, que marcou um gol e deu assistência para outro. Mata havia aberto o placar antes.

Com o resultado, o Swansea subiu para a quarta colocação com oito pontos. O Manchester, que sofreu o primeiro revés na temporada, caiu para o quinto lugar, com sete. O time visitante começou melhor a partida e teve duas chances de abrir o marcador com Mata e Herrera, que chutaram para fora. Os anfitriões responderam com Sigurdsson, que bateu por cima do gol e Gomis, que acertou a trave do goleiro Sergio Romero.

Os gols saíram apenas no segundo tempo. Logo aos três minutos, o lateral-esquerdo Shaw cruzou e Mata apareceu na segunda trave para abrir o marcador. O Swansea teve que sair para o jogo e conseguiu igualar o marcador aos 12. Sigurdsson cruzou da direita e Ayew cabeceou para as redes. A partida seguiu equilibrada até que Ayew acertou belo lançamento na ponta direita para Gomis, que invadiu a área e tocou na saída de Romero.

As duas equipes agora voltam a campo apenas no dia 12 de setembro, por conta dos jogos das seleções. O Manchester United terá pela frente o clássico contra o Liverpool, em casa, e o Swansea enfrentará o Watford, fora.

No outro duelo deste domingo, o Southampton venceu o Norwich City por 3 a 0, em casa. O destaque da partida foi o meio-campista sérvio Dusan Tadic, que fez dois gols. O outro foi marcado pelo atacante italiano Graziano Pelle. Com o resultado, o time da casa foi a cinco pontos e subiu para a décima colocação. Os visitantes estão em 14º, com quatro.