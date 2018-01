Manchester United mantém 2º lugar O Manchester United manteve a vice-liderança do Campeonato Inglês, ao vencer, fora de casa, neste sábado, o West Bromwich, por 3 a 1. Nistelrooy, Scholes e Solskjaer fizeram os gols da equipe, que soma 44 pontos, contra 46 do líder Arsenal. O Chelsea, terceiro colocado, não teve problemas para golear o Charlton, por 4 a 1, e seguir na terceira colocação com 41 pontos. A rodada foi ruim para o Newcastle, que só empatou (2 a 2) com o West Ham e ficou mais longe dos líderes. O time soma 39 pontos. O Liverpool também não foi bem. A equipe do astro Michael Owen não saiu do empate (1 a 1) com o Aston Villa. Owen fez o gol. Outros resultados: Manchester City 2 x 1 Leeds, Middlesbrough 2 x 2 Southampton, Sunderland 0 x 0 Blackburn Rovers. Jogos deste domingo: Birmimgham x Arsenal e Tottenham x Everton.