Manchester United nega que os Glazer tenham vendido o clube

LONDRES - O Manchester United confirmou nesta terça-feira à organização do Campeonato Inglês que a família Glazer continua sendo a proprietária do clube, em uma tentativa de tranquilizar à torcida após o surgimento de especulações sobre a possível venda de parte do pacote acionário.

"Não houve mudança alguma na propriedade", declarou um porta-voz do United à rede de televisão britânica BBC em resposta às crescentes dúvidas acerca do interesse da família americana em encontrar um sócio com o qual terminaria de pagar um empréstimo de 260 milhões de euros, dívida contraída na aquisição do clube, em 2005.

A especulação começou depois que os Glazer decidiram estabelecer a sede de sua mãe, à qual pertence o restante de seus negócios, em Delaware (EUA), estado onde não há obrigação de revelar os detalhes de propriedade.

Diante das informações publicadas recentemente que vinculam o Manchester United à família real do Catar, existe também a possibilidade de que os Glazer tenham fechado um acordo para a futura venda de parte do clube em troca de um dinheiro antecipado suficiente para saldar a dívida.

No entanto, os dirigentes do clube de Manchester já disseram mais de uma vez que a família Glazer não tem nenhuma intenção de vendê-lo.