Manchester United oficializa empréstimo de Valdés a clube belga

O futuro de Victor Valdés está definido e agora a sua curta passagem pelo Manchester United foi oficialmente encerrada. Neste domingo, o goleiro espanhol foi anunciado como novo reforço do Standard Liège, da Bélgica, cedido por empréstimo pelo clube inglês até o fim da temporada 2015/2016.

Um ano depois de ter sido contratado pelo Manchester United, com um contrato de 18 meses, Valdés deixa o time um semestre antes do término do seu vínculo e sem nem se aproximar de repetir a história vitoriosa que com a camisa do Barcelona.

O goleiro, de 34 anos, chegou ao United após optar por não renovar o seu contrato com o Barcelona. Entretanto, atrapalhado também por uma grave lesão no joelho sofrida ainda em 2014 que afetou sua continuidade para 2015, ele agora deixa a equipe inglesa com apenas duas partidas disputadas.

Para completar, na última pré-temporada entrou em atrito com o técnico Louis van Gaal, que disse que o atleta "não seguia a filosofia" do clube, fato que provocou o seu afastamento do time principal e o seu surpreendente rebaixamento para a equipe sub-21 do clube. Além disso, o treinador sempre optou pela escalação do também espanhol David de Gea.

Assim, Valdés, que foi reserva da seleção espanhola campeã mundial em 2010 e da Eurocopa em 2012, agora seguirá a sua carreira no futebol da Bélgica.