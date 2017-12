Manchester United pegará campeão de 2012/2013 na 4ª fase da Copa da Inglaterra

Atual campeão da Copa da Inglaterra, o Manchester United conheceu nesta segunda-feira seu adversário na quarta fase da competição, após sorteio realizado pela Associação de Futebol do país (FA). E a equipe de José Mourinho terá pela frente outro antigo vencedor do torneio, o Wigan, que faturou o troféu na edição de 2012/2013.

O sorteio definiu que o confronto acontecerá no estádio de Old Trafford. Será o encontro do campeão da temporada passada, ainda sob o comando de Louis van Gaal, contra a equipe que surpreendeu o país ao derrotar o poderoso Manchester City na decisão da Copa da Inglaterra em 2013. Atualmente, no entanto, o Wigan é apenas o penúltimo colocado da segunda divisão do país, com sérios riscos de rebaixamento.

A cerimônia desta segunda definiu 16 confrontos, mas como boa parte dos duelos da terceira fase foi para o segundo jogo, chamado de "replay", alguns clubes ainda não sabem ao certo seus adversários. É o caso, por exemplo, do Manchester City, que terá pela frente o Crystal Palace ou o Bolton, fora de casa.

O Arsenal também não sabe qual equipe terá pela frente. O adversário dos londrinos sairá do confronto entre Southampton e Norwich. Já o Liverpool vive situação oposta e após tropeçar e empatar em casa com o Plymouth Argile, da quarta divisão, enfrentará novamente o adversário para definir quem duelará com o Wolverhampton na próxima fase.

Líder do Campeonato Inglês, o Chelsea vai duelar com o Brentford, em casa. Atual campeão nacional, o Leicester terá pela frente o Derby County, fora de casa. Já o Tottenham, terceiro colocado na atual edição do Inglês, vai receber o Wycombe Wanderers.