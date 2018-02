Manchester United perde de West Ham, Chelsea supera Newcastle O líder do campeonato inglês Manchester United perdeu por 2 x 1 contra o West Ham neste sábado, e permitiu que o Chelsea diminuísse a distância ao vencer o Newcastle pelo mesmo resultado, com um controverso gol no fim do jogo de Salomon Kalou, no estádio de Stamford Bridge. O Manchester ainda está na liderança com 45 pontos, mas o Arsenal, com 44, pode superá-lo se vencer o Everton neste sábado. O Chelsea está em terceiro lugar com 41 pontos. O Liverpool, em quarto lugar entre 36 equipes, e o Manchester City (5o lugar) jogarão em Eastlands no domingo. O jogo do dia foi em White Hart Lane, onde o búlgaro Dimitar Berbatov marcou quatro gols na vitória do Tottenham Hotspur contra o Reading por 6 x 4, com sete gols feitos nos primeiros e alucinantes 20 minutos do segundo tempo. RESULTADOS Birmingham City 1 x 2 Fulham Chelsea 2 x 1 Newcastle United Portsmouth 0 x 1 Middlesbrough Sunderland 3 x 1 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 6 x 4 Reading West Ham United 2 x 1 Manchester United Wigan Athletic 1 x 2 Aston Villa (Reportagem de Mitch Phillips)