Manchester United perde do lanterna em casa e City garante o título inglês

O Manchester United deu o presente que talvez nem o mais otimista torcedor do Manchester City esperasse. Diante do lanterna West Bromwich e atuando no Old Trafford, neste domingo, o time de José Mourinho não podia perder se quisesse evitar o título do rival. Mas foi justamente o que aconteceu: o West Bromwich surpreendeu fora de casa, triunfou por 1 a 0 e fez a festa do City.

Isso porque o resultado deste domingo deixou o Manchester United com 71 pontos, a 16 do City. Como restam apenas cinco rodadas, e 15 pontos em disputa, não há possibilidade de o segundo colocado alcançar o rival.

Melhor para o City, que, desta forma, coroa o grande desempenho na competição e comemora o quinto título inglês de sua história, igualando os feitos de 1936/1937, 1967/1968, 2011/2012 e 2013/2014. A equipe teve uma campanha irrepreensível até o momento, com 28 vitórias e apenas duas derrotas em 33 partidas, e fez sua parte ao derrotar o Tottenham no sábado, por 3 a 1.

Se não teve a oportunidade de comemorar em campo, o City viu a conquista ter um sabor especial por causa do tropeço do arquirrival. O resultado, porém, pouco ajuda o West Bromwich, que tem poucas chances de se salvar. A equipe segue na lanterna, com apenas 24 pontos, nove atrás do Swansea, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Apesar da necessidade do triunfo, o Manchester começou devagar neste domingo e viu o West Bromwich chegar pela primeira vez aos 11 minutos, quando Rondon exigiu grande defesa de De Gea. O lance acordou os donos da casa, que cresceram no jogo e passaram a dominar. Lukaku, aos 18, parou em Foster e perdeu grande chance.

O time da casa encontrava dificuldades para furar o bloqueio adversário e pouco criava. Na etapa final, só foi levar perigo aos 20 minutos, quando Lukaku recebeu de Mata e finalizou. Foster, mais uma vez, fez grande defesa e impediu a abertura do placar.

Quando o Manchester parecia próximo do gol, foi o West Bromwich que abriu o placar. Aos 27 minutos, Matic errou em cobrança de escanteio e tocou para o meio da própria área. Jay Rodriguez apareceu sozinho e finalizou para a rede.

O gol desconcertou o Manchester, que só foi levar perigo nos minutos finais. Aos 44, Lukaku tentou de cabeça, mas Foster levou a melhor mais uma vez. Dois minutos mais tarde, Smalling tentou pelo alto, mas o goleiro apareceu novamente vez para assegurar o resultado.

Decepção da torcida da casa, que deixou o estádio mais cedo, e alegria dos visitantes, que fizeram a festa no estádio apesar do rebaixamento quase certo. O Manchester United agora luta para garantir o vice e encara o Bournemouth na quarta-feira, fora de casa. Já o West Bromwich duela com o Liverpool no sábado.