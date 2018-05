Manchester United perde e fica longe do líder Chelsea

O Manchester United não aproveitou neste sábado a chance que tinha de se igualar ao Chelsea na liderança do Campeonato Inglês. Depois de o time de Londres apenas empatar por 3 a 3 com o Everton, em casa, foi a vez do Manchester também tropeçar em seu estádio pela 16.ª rodada. Em pleno Old Trafford, a equipe do técnico Alex Ferguson foi derrotada por 1 a 0 pelo Aston Villa.

Além de sofrer o primeiro revés em casa pelo Inglês, o Manchester ainda viu o Chelsea ampliar a sua vantagem na liderança. Agora, o time londrino soma 37 pontos, contra 34 do United. O Aston Villa, que repete a boa campanha da temporada passada, já é o terceiro colocado, com 29 pontos.

No Old Trafford, o Manchester fez uma partida sem inspiração. Dando muitos espaços ao adversário, a equipe da casa sofreu 1 a 0 logo aos 20 minutos. O atacante Gabriel Agbonlahor aproveitou cruzamento da esquerda e se antecipou ao goleiro Tomasz Kuszczak para marcar de cabeça. No restante do primeiro tempo, os anfitriões ainda criaram boas chances com Valencia e Giggs, mas o gol de empate não saiu.

Durante a segunda etapa, Ferguson promoveu a entrada dos atacantes Owen e Berbatov. O brasileiro Anderson também entrou em campo, mas nem a formação ofensiva do Manchester foi suficiente para garantir a igualdade. Apesar de ter mais posse de bola, o time da casa não conseguiu converter o domínio em gols.

A derrota do Manchester fechou os jogos do Inglês neste sábado. Além dos tropeços de United e Chelsea, o destaque da rodada foi o gol do hondurenho Maynor Figueroa no empate por 2 a 2 do Wigan diante do Stoke City. O jogador surpreendeu ao cobrar uma falta antes do meio-campo e surpreender o goleiro adversário, que estava adiantado.

No domingo, a 16.ª rodada da competição será fechada com o clássico entre Liverpool e Arsenal, no Estádio Anfield.