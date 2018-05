Manchester United perde e líder Chelsea pode disparar

O Manchester United pode ver o tetra seguido do Campeonato Inglês mais distante até o fim da 18.ª rodada. Isso porque a equipe precisava vencer neste sábado para não permitir que o líder Chelsea, que joga no domingo contra o vice-lanterna West Ham, disparasse na ponta da tabela. No entanto, o time do técnico Alex Ferguson foi até Londres e perdeu por 3 a 0 para o Fulham.

A derrota mantém o Manchester com 37 pontos, a três do Chelsea. Assim, a equipe já é pressionada pelo terceiro colocado Aston Villa, que venceu o Stoke City por 1 a 0 e soma 35 pontos. O Tottenham é outro que aparece bem, em quarto, com 33 pontos. Neste sábado, o time londrino venceu o Blackburn por 2 a 0, com dois gols do atacante grandalhão Peter Crouch.

Na derrota sofrida para o Fulham, o Manchester nem teve como desculpa o fato de não ter atuado com seu time titular, já que Ferguson escalou o que tinha de melhor. Mas nada deu certo para os visitantes no Estádio Craven Cottage. Depois que Danny Murphy abriu o placar no primeiro tempo, Bobby Zamora marcou logo no início da segunda etapa e Damien Duff fechou o marcador ainda aos 30 minutos.

Também neste sábado pelo Inglês, o Manchester City conquistou uma boa vitória para salvar o cargo do técnico Mark Hughes, que se vê ameaçado com a campanha modesta na competição nacional. Mesmo com o treinador deixando Robinho e Adebayor no banco de reservas, o City venceu o Sunderland por 4 a 3, com dois gols do paraguaio Roque Santa Cruz, e foi a 29 pontos.

