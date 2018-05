Manchester United perde para Villa, Chelsea empata com Everton

O gol de cabeça marcado por Gabriel Agbonlahor ainda no primeiro tempo deu ao Villa sua primeira vitória no Old Trafford pelo Campeonato Inglês desde 1983 e deu um enorme fôlego ao líder Chelsea, que também neste sábado empatou em casa por 3 x 3 com o Everton, partida na qual Didier Drogba marcou dois gols.

Os vacilos defensivos do Chelsea apareceram mais uma vez na ocasião em que o time perdeu pontos jogando em casa pela primeira vez na temporada. O tropeço marca o quarto jogo consecutivo sem vitória do time da capital inglesa nas competições que disputa - uma maré de azar em que a equipe comandada por Carlo Ancelotti sofreu 10 gols.

O Chelsea tem 37 pontos, seguido pelo United, que tem 34, e agora o Villa subiu para a terceira posição com 29 pontos. Ancelotti parecia não estar tão preocupado com a insegurança de seu sistema defensivo.

"Contra o APOEL (empate por 2 x 2 pela Liga dos Campeões na última terça-feira) eu fiquei bravo, mas hoje não", disse Ancelotti aos repórteres. "Nós jogamos de maneira intensa e bem concentrados nos 90 minutos e criamos diversas chances. Algumas vezes acontece isso de você empatar mesmo quando joga bem e merece a vitória."

O Tottenham Hotspur jogou fora a chance de tomar a terceira posição do Arsenal ao perder em casa por 1 x 0 para o Wolverhampton Wanderers, sua primeira derrota como mandante contra o clube das Terras Médias desde 1973. O Arsenal, que está nove pontos atrás do Chelsea mas com dois jogos a menos, enfrenta o Liverpool no Anfield neste domingo.

O sexto colocado Manchester City esteve na frente por três vezes, mas acabou sucumbindo ao empate por 3 x 3 com o Bolton Wanderers em uma das seis partidas do Campeonato Inglês disputadas neste sábado. Ivan Klasnic marcou duas vezes para o Bolton, mesma quantidade que o argentino Tevez marcou para o o City. O time de Manchester terminou o jogo com apenas 10 homens, já que Craig Bellamy recebeu o cartão vermelho.

O West Ham United agora está na zona de rebaixamento, após perder por 1 x 0 para um Birmingham City em bom momento, enquanto o Sunderland sofreu o gol de empate contra o lanterna Portsmouth já nos acréscimos, marcado por Younes Kaboul, que foi expulso por sua comemoração.

O hondurenho Maynor Figueroa marcou um gol que certamente estará na lista dos melhores do campeonato, feito em uma cobrança de falta ainda no campo de defesa do seu Wigan, no empate por 2 x 2 com o Stoke City. Hull City e Blackburn Rovers ficaram no 0 x 0 e o Burnley empatou em casa com o Fulham por 1 x 1.

O dia de comédia na defesa do Chelsea começou quando o goleiro Petr Cech inadvertidamente deu ao Everton o primeiro gol do jogo ao marcar contra após um chute do adversário que acertou o travessão e então entrou para as redes após tocar em suas costas.

O Chelsea respondeu com uma onda de ataque fulminante, e aos 23 da primeira etapa já estava na frente com os gols marcados por Nicolas Anelka e Drogba. Mas outro vacilo da equipe permitiu que Yabuku deixasse o placar em 2 x 2 no fim do primeiro tempo, depois de uma confusão na area da equipe londrina.

Um voleio de Drogba, para marcar seu 13o. gol na temporada, colocou o Chelsea em vantagem novamente logo após o intervalo, mas o atacante marfinês também participou do gol de empate do rival, já que uma cabeçada sua para limpar um lance na área desviou em Saha, e passou pela meta de Cech.