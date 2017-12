Manchester United pode pagar R$ 131 milhões por Malcom, diz jornal

O sucesso do atacante Malcom na atual edição campeonato francês vem despertando o interesse de grandes times europeus. Depois de Paris Saint-Germain, agora é a vez do Manchester United aparecer como um possível destino do jovem do Bordeaux. Segundo o jornal The Sun, os clube inglês estaria disposto a pagar 30 milhões de libras (R$ 131 milhões) pelo brasileiro de apenas 20 anos.

Segundo colocado no Campeonato Inglês com 41 pontos, onze a menos que o líder Manchester City, o United ainda acredita em uma reação e gostaria de contar com Malcom já abertura da janela de transferências, em janeiro.

Revelado pelo Corinthians em 2014, foi com Tite, em 2015, que o atacante se firmou no time titular e foi campeão brasileiro. Na atual temporada, foram sete gols marcados e cinco assistências dadas em 18 jogos disputados.

Ciente do assédio de outros clubes, o Bordeaux já se antecipou e renovou o contrato de sua joia, que agora tem validade até 2021. Perguntado para emissora italiana Sky Sports sobre a saída do jogador, o presidente do clube francês, Stephane Martins, foi enfático: "Não vamos vendê-lo em janeiro."

Saídas

Além de cogitar contratações, o técnico José Mourinho já tem uma lista de dispensa pronta, segundo o jornal AS. Seis nomes são cotados para deixar o United: Matteo Darmian, Luke Shaw, Daley Blind, Axel Tuanzebe, Henrikh Mkhitaryan e James Wilson.