Manchester United recebe o Tottenham Há alguns anos, o Manchester United encantava o mundo com seu futebol de força e velocidade. Agora, não consegue nem figurar entre os primeiros do Campeonato Inglês. E a situação pode piorar. Ocupando apenas a décima colocação, com 8 pontos, a equipe recebe, pela sétima rodada, o forte time do Tottenham, que ao contrário do rival, vem realizando bela campanha. Está na segunda colocação, com 13 pontos. O líder Arsenal (14), dos brasileiros Edu e Gilberto Silva, na busca pelo bicampeonato, enfrenta o Bolton (14º com 5 pontos), em Londres. Demais partidas: Newcastle x Sunderland, Liverpool x West Bromwich, Middlesbrough x Birmingham, Southampton x Charlton e West Ham x Manchester City.