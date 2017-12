Manchester United segue 100% no Inglês O Manchester United venceu neste sábado o Newcastle, fora de casa, por 2 a 0, e continua com aproveitamento máximo no Campeonato Inglês: nove pontos em três jogos. Os gols foram marcados por Rooney e Van Nilsterooy. Mesmo com os 100% de eficiência, o Manchester ocupa apenas a quarta posição na tabela, três pontos atrás do líder Chelsea. Isso porque o time tem um jogo a menos, já que o compromisso contra o Wigan foi adiado devido à disputa da rodada classificatória da Copa dos Campeões na última semana. No outro jogo deste domingo, o Charlton surpreendeu novamente e não teve dificuldades para fazer 3 a 0 no Middlesbrough, fora de casa. Os gols foram de Rommedahl, Perry e Bent, que assumiu a artilharia da competição com quatro. Como o Manchester, o Charlton tem nove pontos em três jogos, mas com um gol a mais de saldo.