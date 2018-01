Manchester United sobe para vice-líder e Liverpool derrapa no Inglês

Uma semana atrás, o City estava a cinco pontos do arquirrival, não havia sofrido gol nenhum em cinco jogos e despontava como o grande favorito ao título nas casas de apostas.

Na sequência, o time azul foi derrotado em casa pela Juventus na Liga dos Campeões e perdeu, também em casa, para o West Ham por 2 x 1 no estádio Etihad em partida do Campeonato Inglês, encerrando, assim, a campanha invicta.

No jogo do United, Graziano Pelle pôs o Southampton à frente aos 13 minutos. Martial, aproveitando posição em impedimento de Juan Mata, empatou dez minutos antes do intervalo naquele que foi o primeiro chute do time de Manchester a gol. O francês de 19 anos virou o jogo aproveitando péssimo recuo do zagueiro japonês Maya Yoshida, do Southampton.

Mata ainda fez o terceiro no segundo tempo, antes que Pelle desse esperanças ao seu time com um gol no fim, de cabeça, aproveitando cruzamento de Sadio Mané.

"Eu tenho que fazer muitos elogios aos meus jogadores", disse o treinador do United Louis van Gaal.

"Anthony Martial já é especial pois pagamos muito dinheiro para contratá-lo. Muitas pessoas estão achando que ele é uma grande estrela, mas é apenas um garoto de 19 anos."

A derrota deixou o Southampton em 16º com apenas uma vitória em seis jogos, e o treinador Ronald Koeman lamentou o erro de Yoshida.

"Nós perdemos para nós mesmos", disse ele à Sky Sports. "Nossos primeiros 30 minutos foram perfeitos."

Em outro jogo da rodada, o Liverpool se distanciou da briga pelo título ao ficar no 1 x 1 em casa com o recém-promovido Norwich City no estádio Anfield.

Apesar de criar poucas chances em um primeiro tempo ruim, o time da casa abriu o placar com um gol de Danny Ings, apenas três minutos depois de entrar como substituto de Christian Benteke no intervalo.

Mas o zagueiro do Norwich Russell Martin marcou seu terceiro gol na temporada para empatar após falha do goleiro Simon Mignolet em escanteio.

O Liverpool havia começado a rodada no grupo dos seis piores, e o ponto conquistado com o empate em casa fez a equipe subir duas posições, e agora é o 13º, sete pontos atrás do líder do campeonato.

"Foi importante porque tivemos alguma fluidez em nosso jogo e nossa intensidade no segundo tempo foi muito melhor", disse o treinador Brendan Rodgers à BBC.

"Em termos de números não é muito bom, mas para mim o que importa é a performance."