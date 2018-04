Manchester United tem proposta superior a do City por Gabriel Jesus

Mais um clube promete entrar forte na briga para levar Gabriel Jesus. Embora o Palmeiras tenha conversas bem adiantadas com o Manchester City, o Manchester United tenta superar o rival e promete apresentar nos próximos dias uma proposta ainda superior, onde o jogador e o clube alviverde ganharia muito mais caso fechasse o acordo.

O United está disposto a pagar 35 milhões de euros (R$ 125 milhões) pelo jogador e um salário na casa dos 2,5 milhões de euros (R$ 8,9 milhões) por temporada, algo em torno de R$ 741 mil mensais. O United é um dos clubes que tem desconto para contratar o atacante e poderia fechar o acordo por 24 milhões de euros (R$ 85,8 milhões), entretanto, para não perder o atleta para o rival, a ideia é oferecer 20 milhões de euros (R$ 71,4 milhões) só para o Palmeiras e os outros 15 milhões de euros (R$ 53,6 milhões) seriam divididos entre empresários e o jogador. No acordo com o City, o time alviverde receberia cerca de R$ 34,3 milhões.

Segundo o Estado apurou, a oferta chegou através de um agente Fifa que diz ter autorização do Palmeiras para buscar ofertas pelo garoto. A diretoria do time alviverde sabe dessa proposta do United, mas como ela ainda não foi oficializada, trabalha com a ideia de que seja especulação. A reportagem entrou em contato com o clube e eles avisaram que não vão comentar o assunto. O empresário que gerencia a carreira de Jesus, Cristiano Simões, já disse diversas vezes que ele é o único que pode negociar em nome do atleta, por isso, não aceita que intermediários participem da negociação.

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, voltou no começo da semana de uma viagem para a Europa, onde conversou com vários clubes e a conversa que mais parece ter evoluído foi com o City. Entretanto, a equipe inglesa ainda não enviou a proposta oficial, que seria na casa dos 32 milhões de euros (R$ 114,3 milhões). A tendência é que um desfecho ocorra após a Olimpíada e o garoto só vá embora no fim do ano.

O acerto sendo concretizado, teoricamente o Palmeiras ficaria com 30% do valor (R$ 34,3 milhões), enquanto os empresários Cristiano Simões e Fábio Caran têm 22,5% (R$ 25,7 milhões cada) dos direitos econômicos do garoto e o próprio Gabriel Jesus tem 25% (R$ 28,5 milhões).

A multa do Gabriel Jesus é de 40 milhões de euros (R$ 143 milhões) e cinco times têm desconto para levá-los, casos de Barcelona, Real Madrid, Manchester United e Bayern de Munique. Esses, pagariam 24 milhões de euros (R$ 85,8 milhões) pelo jogador de 19 anos.