Manchester United tropeça no Everton O Manchester United empatou por 1 a 1 com o Everton neste domingo, em Manchester, no único jogo do Campeonato Inglês marcado para este domingo. McFadden abriu o placar para os visitantes e Giggs igualou. Com o resultado, o Manchester manteve a terceira posição com 31 pontos, mas viu a distância para o líder Chelsea aumentar para 12. O Everton é o 15.º, com 17 pontos.