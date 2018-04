Manchester United vence, briga pelo 4º lugar e rebaixa o Aston Villa

O Manchester United está mais vivo do que nunca no Campeonato Inglês. Não pelo título, que está perto do surpreendente Leicester City. Mas por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Neste sábado, no estádio Old Trafford, o time de Manchester contou com o apoio de sua torcida para derrotar o Aston Villa por 1 a 0, em jogo da 34.ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o gol marcado pelo jovem atacante Marcus Rashford, aos 32 minutos do primeiro tempo, o Manchester United chegou aos 56 pontos, em quinto lugar, e se aproximou do rival Manchester City, que tem 57 e uma partida a menos. Na Inglaterra, quatro times se classificam à Liga dos Campeões, sendo que o quarto colocado joga um playoff para avançar à fase de grupos.

Já o Aston Villa está agora matematicamente rebaixado. Agonizando nesta temporada, o time de Birmingham sacramenta a queda à segunda divisão com uma pífia campanha de 16 pontos em 34 rodadas. São apenas 3 vitórias, 7 empates e 24 derrotas, com o pior ataque da competição (23 gols) e a defesa mais vazada (65).

Quem ainda luta para não cair é o Newcastle, que ganhou uma sobrevida neste sábado ao bater o Swansea City, em casa, por 3 a 0 - gols de Jamaal Lascelles, Moussa Sissoko e Andros Townsend. Com 28 pontos, o time do norte da Inglaterra ainda é o 19.º e penúltimo colocado e está três pontos atrás do Norwich, o primeiro fora da zona da degola.

Por falar em Norwich, a equipe verde-amarela desperdiçou a chance de praticamente se livrar do descenso. Perdeu em casa para o Sunderland por 3 a 0 e viu o rival encostar na tabela de classificação. O Norwich tem 31 pontos, contra 30 do Sunderland.

Nos outros duelos deste sábado, o Watford derrotou o West Bromwich por 1 a 0, fora de casa, e Everton e Southampton empataram por 1 a 1, em Liverpool.