Manchester United vence clássico local O Manchester United levou a melhor no clássico com o Manchester City e venceu o rival local por 3 a 1, neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. A vitória deixou a equipe na liderança provisória, com 37 pontos, um a mais do que o Chelsea, que joga ainda hoje, contra o Bolton. Com o brasileiro Kléberson entre os titulares, o Manchester United ganhou com dois gols do inglês Paul Scholes e um do holandês Ruud van Nistelrooy. Shaun Wright-Phillips descontou para o Manchester City. Em outro jogo já disputado, Leicester 0 x 2 Birmingham. Ainda neste sábado, jogam Liverpool x Southampton, Middlesbrough x Charlton, Newcastle x Tottenham e Portsmouth x Everton.