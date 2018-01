Manchester United vence clássico local Com gols de Wayne Rooney e Dunne (contra), o Manchester United venceu o clássico local da cidade contra o Manchester City neste domingo por 2 a 0 pela 27ª rodada do Campeonato Inglês e diminuiu a diferença para o líder Chelsea na classificação. Com a vitória, a equipe do técnico Alex Ferguson somou 59 pontos contra 68 do rival. Nesta segunda-feira, Arsenal e Crystal Palace completam a rodada.