Manchester United avança com facilidade na Copa da Inglaterra

O Manchester United não teve dificuldades para assegurar classificação às quartas de final da Copa da Inglaterra, nesta segunda-feira, ao vencer o Shrewsbury Town, time da terceira divisão nacional, por 3 a 0, fora de casa. Já no primeiro tempo a equipe comandada por Louis van Gaal abriu dois gols de vantagem com Chris Smalling e Juan Mata balançando as redes, para depois Jesse Lingard fechar o placar na etapa final.

Mesmo sem utilizar sua força máxima para encarar o modesto adversário, o Manchester United foi melhor durante todo o jogo contra o Shrewsbury e assim se credenciou para enfrentar na próxima fase da competição o West Ham. Reading x Crytal Palace e Everton x Chelsea são outros dois duelos já definidos das quartas de final. Já o Watford espera pelo vencedor do jogo entre Arsenal e Hull City, no dia 9 de março.

Na partida desta segunda-feira, o Manchester United abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo com um gol do zagueiro Smalling. Ele recebeu um lançamento longo e apareceu como elemento surpresa para arriscar o chute de fora da área e contar com o desvio em defensor que traiu o goleiro adversário, que caía para fazer a defesa no outro canto.

Já nos acréscimos da etapa inicial, o espanhol Mata cobrou com precisão uma falta da direita, a um passo da grande área, no canto esquerdo baixo do goleiro adversário, que acabou ficando plantando na meta e apenas viu a bola entrar.

Tranquilo com a vantagem no placar, o United assegurou o 3 a 0 já aos 16 minutos da etapa final. Após cruzamento preciso da esquerda do espanhol Ander Herrera, Jesse Lingard entrou batendo de primeira para balançar as redes.

Depois de se classificar sem sustos na Copa da Inglaterra, o Manchester United voltará a campo já na próxima quinta, quando receberá o Midtjylland no Old Trafford pela Liga Europa. No confronto de ida, na Dinamarca, o time inglês foi derrotado por 2 a 1 e agora precisa reverter o resultado para avançar às oitavas de final.