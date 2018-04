Manchester United vence e amplia vantagem na liderança do Inglês

STOKE-ON-TRENT - O Manchester United ampliou ainda mais sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês neste domingo. Jogando fora de casa, o time de Alex Ferguson venceu o Stoke City por 2 a 0 e abriu 15 pontos sobre o vice-líder Manchester City.

O United soma agora 80 pontos, contra 65 do rival, que não jogará neste fim de semana no Inglês - enfrentará o Chelsea em uma das semifinais da Copa da Inglaterra neste domingo. Já o Stoke segue com 34 pontos, no 16º lugar.

A partida deste domingo foi marcada pela reação do holandês Robin Van Persie. O atacante cobrou o escanteio que gerou o primeiro gol do United, em chute "chorado" de Carrick aos 3 minutos de jogo.

E encerrou o jejum no Inglês. Ele foi o autor do segundo gol da partida aos 22 minutos, em cobrança de pênalti. O atacante estava há dez partidas sem balançar as redes. Agora, voltou a projetar a artilharia do Inglês, liderada pelo uruguaio Luiz Suárez, com 22 gols. Van Persie acumula 20.

Mais cedo, neste domingo, o Sunderland derrotou o Newcastle por 3 a 0 e deu uma respirada na tabela do Inglês. Ameaçado de rebaixamento, o time soma 34 pontos, apenas três acima da zona da degola. O Newcastle, com 36, ainda tenta garantir a permanência na primeira divisão.