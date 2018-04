Manchester United vence e assume a liderança do Inglês

Com tranqüilidade, o Manchester United derrotou neste domingo o Blackburn Rovers, no Old Trafford, por 2 a 0, resultado que deixou a equipe na liderança do Campeonato Inglês, com 30 pontos. Veja também: Bicicleta dá empate ao Everton em jogo contra o Chelsea Classificação e jogos da rodada O destaque na vitória foi o português Cristiano Ronaldo, que marcou os dois gols do Manchester, que completou o 10.º jogo sem derrota na competição. O Arsenal, que ocupa a liderança com 27 pontos, joga nesta segunda-feira no complemento da 13.ª rodada. O time pega o Readin, fora de casa. Em outro jogo deste domingo, o Tottenham se recuperou dentro da tabela de classificação ao bater o Wigan por 4 a 0, quebrando uma série de nove jogos sem vitória. Ainda pelo Inglês, Bolton e Middlesbrough ficaram no empate sem gols.