Manchester United vence e se iguala ao líder Chelsea

O Manchester United conseguiu o que queria nesta terça-feira: colocar pressão sobre o líder Chelsea. Em jogo válido pela 17.ª rodada do Campeonato Inglês, o time do técnico Alex Ferguson recebeu o modesto Wolverhampton, que luta contra o rebaixamento, e venceu por 3 a 0. Com isso, se igualou ao primeiro colocado da competição, que ainda joga nesta quarta, contra o lanterna Portsmouth.

A vitória deixou o Manchester com 37 pontos, assim como o Chelsea. No entanto, a equipe de Ferguson permanece na vice-liderança por causa dos critérios de desempate. Em terceiro está o Aston Villa, que faz uma campanha surpreendente. Depois de vencer o próprio Manchester na última rodada, a equipe bateu o Sunderland por 2 a 0 nesta terça e soma 32 pontos.

No Old Trafford, o Manchester entrou em campo com uma equipe mista. Mesmo com o Wolverhampton precisando ao menos de um empate para não ficar na zona de perigo, o time visitante pouco fez para evitar a vitória dos anfitriões. O placar foi aberto aos 30 minutos de jogo, após um pênalti cometido por Zubar, que colocou a mão na bola dentro da área. Rooney bateu bem e fez 1 a 0.

À frente no placar, o Manchester não teve dificuldades para controlar o jogo e ampliar o marcador. A equipe fez o segundo ainda no primeiro tempo, aos 43, quando o zagueiro sérvio Vidic marcou de cabeça, após cobrança de escanteio. A vitória foi selada com um belo gol. Aos 21 da etapa final, o equatoriano Valencia tabelou com Berbatov e acertou um chute forte, de primeira, já dentro da área.

Ainda nesta terça-feira pela 17.ª rodada do Inglês, o Birmingham, recém-promovido à primeira divisão, conquistou mais uma vitória em sua boa campanha. Em casa, a equipe venceu o Blackburn por 2 a 1 e já soma 27 pontos, provisoriamente na sexta posição. Também em seus domínios, o Bolton bateu o West Ham por 3 a 1, deixou a zona de rebaixamento, e manteve o rival na vice-lanterna.