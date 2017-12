Manchester United vence e sobe O Manchester United melhorou um pouco sua situação na classificação do Campeonato Inglês ao vencer neste domingo o Newcastle por 3 a 1, fora de casa. Chegando aos 21 pontos, o United subiu para a sétima posição, empatado em pontos com o Aston Villa, mas perdendo no saldo de gols (5 contra 3). Os gols da vitória do Manchester foram marcados por Rooney (dois) e, para variar, o artilheiro Van Nistelrooy. No outro jogo da rodada neste domingo, o West Bromwich (18.º, com nove pontos) perdeu em casa para o Middlesbrough (4.º, com 22 pontos) por 2 a 1 (gols de Earnshaw, para o West, e Purse (contra) e Zenden, para o ?Boro?).