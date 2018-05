Manchester United vence e vai às semi na Copa da Liga

Sem estrelas como o goleiro Van Der Sar e o atacante Rooney, o Manchester pôde contar mesmo com Gibson, grande destaque da partida. Logo aos 16 minutos, o irlandês recebeu passe do brasileiro Anderson e bateu de fora da área, rasteiro, mandando no canto. Já aos 38, ele acertou outro chute de longe, mas desta vez mandou no ângulo do goleiro brasileiro Gomes.

No restante do jogo, o Tottenham pouco fez para buscar a reação diante de um Manchester bem postado na defesa. O time da casa então se deu ao luxo de apenas administrar a vitória e esperar pelo apito final. Como até as quartas de final a Copa da Liga Inglesa não tem jogos de ida e volta, os anfitriões avançaram na competição.

Nas semifinais, a serem disputadas apenas no ano que vem, Manchester United e Aston Villa conhecerão seus adversários por sorteio. Nesta fase, a Copa da Liga adota uma nova forma de disputa, com confrontos de ida e volta. A final do torneio será jogada no Estádio de Wembley, em Londres.

Ainda pelas quartas, outros dois jogos serão realizados nesta quarta-feira. O Chelsea encara Blackburn fora de casa, enquanto o Manchester City recebe o Arsenal.