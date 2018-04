Manchester United vence jogo final de Ferguson em casa

MANCHESTER - O Manchester United correspondeu ao trabalho do técnico Alex Ferguson no clube ao derrotar o Swansea por 2 a 1, neste domingo, na última partida da equipe sob o comando do treinador no Old Trafford. E a torcida festejou e reverenciou o treinador na despedida, em partida válida pela 37.ª rodada do Campeonato Inglês, vencido por antecipação pelo clube.

Ferguson está no comando do Manchester United desde 1986 e anunciou na última quarta-feira a sua decisão de deixar o time após o encerramento desta temporada. Ele acumulou um total de 38 títulos durante esse período, entre eles 13 do Campeonato Inglês, dois da Copa dos Campeões da Europa e cinco da Copa da Inglaterra. O lendário treinador, porém, continuará ligado ao time como diretor e embaixador.

Assim, o jogo, que serviria apenas para cumprir tabela, se tornou histórico para o Manchester United por causa da despedida de Ferguson. Assim, ele foi reverenciado antes do jogo. Um tapete vermelho foi estendido no campo e os jogadores dos dois times fizeram um corredor para aplaudi-lo.

Depois da partida, Ferguson fez um discurso emocionado. Além disso, o clube celebrou a conquista do título do Campeonato Inglês. Dentro de campo, o Manchester United não decepcionou o seu comandante, que optou por não utilizar Wayne Rooney, que ficou fora até do banco de reservas, aumentando as especulações sobre a possível saída do atacante.

Em campo, o Manchester United abriu o placar da partida aos 38 minutos do primeiro tempo. Van Persie cobrou falta para a grande área, a defesa do Swansea cortou mal e a bola sobrou para Chicharito Hernandez, que finalizou para as redes. O Swansea arrancou o empate no começo do segundo tempo, aos três minutos. Após bate-rebate na grande área depois de cobrança de escanteio, Dyer cruzou para Michu igualar o marcador.

Aos 21 minutos, Scholes, que anunciou no último sábado que se aposentará após o término da temporada, foi substituído e também foi ovacionado pelos torcedores do Manchester United, que voltaram a celebrar aos 41 minutos. Van Persie cobrou escanteio e a bola sobrou para Rio Ferdinand, que chutou forte para definir a vitória do Manchester United na histórica partida.

<b>OUTROS JOGOS</b> Também neste domingo, o sexto colocado Everton venceu o West Ham por 2 a 0, em casa, com gols de Mirallas. O Liverpool, que está em sétimo, bateu o Fulham por 3 a 1, fora de casa, com três gols de Sturridge. Berbatov diminuiu para o time londrino.

O Norwich goleou o West Bromwich Albion por 4 a 0, em casa. O já rebaixado Queens Park Rangers perdeu no seu estádio para o Newcastle por 2 a 1, enquanto Sunderland e Southampton empataram por 1 a 1.