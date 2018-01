Manchester United vence o Sheffield e pressiona o Chelsea O Manchester United venceu o Sheffield por 2 a 0, nesta terça-feira, ampliou para seis pontos sua vantagem em relação ao Chelsea no Campeonato Inglês e deixou o rival com a responsabilidade de vencer o West Ham, nesta quarta-feira, para manter as chances de conquistar o tricampeonato nacional. Carrick, no primeiro tempo, e Rooney, na etapa final, marcaram os gols do Manchester, que tem agora 81 pontos, contra 75 do Chelsea. A briga pela terceira posição também esquentou nesta terça: o Arsenal venceu o Manchester City por 3 a 1, com gols de Rosicky, Fabregas e Julio Baptista - Beasley fez para o City -, e assumiu o posto, com 62 pontos, um a mais que o Liverpool, que nesta quarta-feira o Middlesbrough.