Manchester United vence Wigan e é campeão inglês

O Manchester United venceu o Wigan por 2 a 0 fora de casa e conquistou o Campeonato Inglês desta temporada. Este é o 17º título inglês do Manchester United, que agora fica a um de igualar o Liverpool como recordista de conquistas da competição. Veja também: Classificação/resultados A equipe do brasileiro Anderson, que não jogou, terminou a competição com 87 pontos, dois a mais que o Chelsea. O rival, que disputava o título, acabou não passando de um empate em 1 a 1 com o Bolton em casa, após sofrer um gol no último minuto. Os gols do título foram marcados pelo português Cristiano Ronaldo, de pênalti, aos 33 minutos do primeiro tempo, e pelo galês Ryan Giggs, aos 35 da etapa final.