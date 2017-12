Manchester United volta a vencer no Inglês e segue a 11 pontos do líder City

A tarefa do Manchester United parece ser inglória nesse momento, mas o time conseguiu cumprir a sua missão. Nesta quarta-feira, o time fez a sua parte para não ficar ainda mais distante do Manchester City, o líder do Campeonato Inglês, e se reabilitou da derrota para o rival no clássico no último fim de semana ao superar o Bournemouth por 1 a 0, em partida válida pela 17ª rodada.

Com o triunfo, o Manchester United segue em segundo lugar no torneio nacional com 38 pontos, a 11 do City, que goleou o Swansea por 4 a 0 nesta quarta. Derrotado no Old Trafford, o Bournemouth ocupa a 14ª posição com 16 pontos.

O Manchester United, porém, teve uma atuação apagada nesta quarta, tanto que pouco criou até abrir o placar. O seu gol saiu aos 25 minutos do primeiro tempo, sendo anotado por Lukaku, de cabeça, após cruzamento de Juan Mata.

Mesmo em vantagem, o Manchester United sofreu no restante do jogo e precisou contar com boas defesas de De Gea para não sofrer o empate, um delas com o joelho, em chute forte de Defoe. O time também esteve perto de marcar com Rashford na etapa final, mas ele parou no travessão.

OUTROS JOGOS

Também nesta quarta-feira pelo Inglês, o Tottenham acendeu para o quarto lugar, atrás dos rivais de Manchester e do Chelsea, ao superar o Brighton & Hove Albion (13º, com 17 pontos) por 2 a 0, em casa. O time londrino agora soma 31 pontos, após contar com um gol no fim de cada tempo para triunfar. Serge Aurier marcou aos 40 minutos da etapa inicial ao tentar um cruzamento para a grande área que acabou indo direto para o gol. E Heung-Min Son ampliou aos 42 da segunda etapa, em cabeceio após cobrança de falta.

Mesmo contando com o seu ataque poderoso, o Liverpool não saiu do 0 a 0 com West Bromwich Albion (17º colocado, com 14 pontos), em casa. O resultado fez o time ser ultrapassado pelo Tottenham, passando a ocupar a quinta posição, com 31 pontos.

Quem também ficou para trás foi o Arsenal, agora em sétimo com 30 pontos, após ficar no 0 a 0 no duelo londrino com o West Ham, que vinha embalado por triunfo sobre o Chelsea, mas segue na zona do rebaixamento, em penúltimo lugar, com 14 pontos.