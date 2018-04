Manchester United volta ao topo com quatro gols de Rooney

O United superou Chelsea e Arsenal, que jogarão pela quarta rodada da Copa da Inglaterra neste fim de semana, e agora tem 50 pontos em 23 jogos.

O Arsenal tem 48 pontos em 22 jogos, mesmo número de pontos que o Chelsea, que no entanto tem dois jogos a menos que o United.

Rio Ferdinand voltou a comandar a defesa do United, após ter ficado fora do time em razão de uma contusão nas costas que aconteceu em outubro ultimo, na derrota por 2 x 0 para o Liverpool, e pareceu à vontade na função, ainda mais com o total domínio do time da casa sobre o lanterna Hull.

Rooney marcou o primeiro logo aos oito minutos do primeiro tempo, aproveitando um rebote e chegando aos 16 gols marcados na temporada, antes que garantisse completamente a vitória com outros três tentos que assinalou.