Manchester: US$ 12 mi por Gilberto O volante Gilberto Silva está muito perto de se transferir para o Manchester United, que teria oferecido US$ 12 milhões para contratá-lo. ?Essa é a melhor oferta?, admitiu o presidente do Atlético-MG, Ricardo Guimarães, ao retornar a Belo Horizonte depois de passar alguns dias negociando na Inglaterra. O jogador pentacampeão mundial com a seleção brasileira também é pretendido pelos ingleses Arsenal e Aston Vila e os italianos Lazio e Inter.