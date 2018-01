Manchester vence e alcança o Arsenal O Manchester United se igualou ao Arsenal na liderança do Campeonato Inglês, neste sábado, ao golear o Liverpool, por 4 a 0, em jogo válido pela 32ª rodada. Com este resultado, o Manchester soma os mesmos 67 pontos do Arsenal, que só empatou, por 1 a 1, com o Aston Villa. O Leeds, com três gols do australiano Mark Viduka, obteve a maior goleada da rodada, ao marcar 6 a 1 sobre o Charlton, no campo do adversário. Confira os demais resultados da rodada deste sábado: Bolton Wanderers 2 x 0 Manchester City, Middlesbrough 3 x 0 West Bromwich, Southampton 1 x 1 West Ham, Sunderland 1 x 2 Chelsea e Tottenham 2 x 1 Birmingham. Everton x Newcastle está previsto para este domingo, enquanto Fulham x Blackburn será disputado na segunda-feira.