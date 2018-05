Manchester vence e assegura vice-liderança do Inglês

O triunfo foi importante para o Manchester também pelo fato de que, horas antes, o Arsenal bateu o Aston Villa por 3 a 0 e então assumiu a vice-liderança provisória, com 38 pontos. Com a vitória do Manchester, a equipe de Londres, que tem um jogo a menos na tabela, fechou a rodada na terceira posição.

No confronto disputado neste domingo, Rooney abriu o placar para o Manchester United aos 46 minutos do primeiro tempo. Após receber cruzamento de Fletcher, o atacante completou para marcar o seu 13.º gol na competição e ficar empatado no topo da artilharia com Drogba, do Chelsea, e Defoe, do Tottenham.

Na etapa final, o Hull City chegou ao empate aos 14 minutos. Curiosamente, o gol foi possível após uma falha de Rooney. O atacante errou um passe na defesa e permitiu que Fagan cruzasse para Altidore, que sofreu pênalti cometido pelo brasileiro Rafael. Fagan bateu e empatou.

O gol parecia ter abalado o Manchester, mas o time começou a garantir a vitória no segundo tempo aos 27 minutos. Giggs tocou para Rooney, que cruzou para Park. Antes do sul-coreano receber a bola, o zagueiro Dawson tentou cortar e acabou marcando contra.

À frente no placar, o Manchester passou a jogar de forma mais cautelosa e, em novo contra-ataque, liquidou a partida aos 37 minutos. Rooney recebeu pelo lado esquerdo do ataque, penetrou na área e passou com precisão para Berbatov, que invadiu a área pelo lado direito e decretou o 3 a 1.