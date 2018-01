Manchester vence e assume liderança A equipe do Manchester United teve muita dificuldade, mas venceu o Southampton por 3 a 2 neste sábado, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o Manchester assume temporariamente a liderança do campeonato, com 53 pontos ganhos - um a mais que Arsenal, que joga neste domingo em casa contra o Manchester City. Louis Saha, Paul Scholes e Ruud van Nistelrooy marcaram para o Manchester. Os gols do Southampton foram feitos pelo atacante Kevin Philips. Veja os resultados deste sábado do Campeonato Inglês: Birmingham City 1 x 1 Newcastle United; Charlton Athletic 1 x 2 Bolton Wanderers, Fulham 2 x 1 Tottenham Hotspur, Leeds United 0 x 3 Middlesbrough, Leicester City 0 x 5 Aston Villa, Liverpool 0 x 0 Everton, Manchester United 3 x 2 Southampton, Portsmouth 0 x 0 Wolverhampton Wanderers. No domingo, mais duas partidas: Arsenal x Manchester City e Blackburn Rovers x Chelsea.