Manchester vence e aumenta vantagem sobre o Chelsea Com uma virada espetacular, o Manchester United derrotou neste sábado o Everton, fora de casa, por 4 a 2, pela 36.ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, a equipe abriu cinco pontos de vantagem sobre o Chelsea, que tropeçou ao empatar em casa com o Bolton, em 2 a 2. O Manchester, que agora soma 85 pontos, jogou mal na etapa inicial e acabou levando o primeiro gol logo aos 11 minutos, com Alan Stubbs. A equipe também foi surpreendida aos 4 minutos do segundo tempo, quando Manuel Fernandes fez 2 a 0. Nesse momento, o Chelsea batia o Bolton por 2 a 1. No entanto, a equipe teve uma reação fulminante, marcou quatro gols em cerca de 30 minutos e não deu qualquer possibilidade ao Everton. O´sheal (aos 14), Phil Neville (contra, aos 21) , Wayne Rooney (aos 33) e Chris Eagles (aos 47) balançaram a rede para o Manchester. Já o Chelsea, que começou perdendo para o Bolton, com gol de Michalik, não conseguiu segurar a virada e levou o empate com Davies, de cabeça. Saloman Kalou marcou os dois gols para o time do técnico português José Mourinho. Com esses resultados, o Manchester pode levantar a taça no próximo final de semana. Para isso, a equipe precisará vencer o Manchester City, no clássico local, e torcer para o Chelsea não vencer o Arsenal. As duas equipes também jogam neste meio de semana pelas semifinais da Liga dos Campeões. O Manchester (que venceu o primeiro por 3 a 2) busca um empate diante do Milan, na Itália, enquanto o Chelsea, que também joga pelo empate (1 a 0 no primeiro jogo), pega o Liverpool. Outros jogos deste sábado: Blackburn 4 x 1 Charlton, Manchester City 0 x 2 Aston Villa, Middlesbrough 2 x 3 Tottenham, Portsmouth 2 x 1 Liverpool, Sheffield United 1 x 0 Watford e Wigan Athletic 0 x 3 West Ham. Atualizado às 14h