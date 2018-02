Manchester vence e é líder no Inglês O atacante holandês Nistelrooy marcou três vezes e o Manchester venceu o Fulham por 3 a 0 neste sábado, em jogo adiantado da rodada do Campeonato Inglês. A vitória coloca o Manchester como líder da competição (64 pontos), pelo menos até o domingo, quando o Arsenal (63 pontos) vai a campo para jogar diante do Everton. Nistelrooy começou a construir a goleada do Manchester aos 45 minutos do primeiro tempo, com uma cobrança de pênalti. Aos 20 minutos do segundo tempo, o atacante holandês voltou a marcar e terminou a sua trajetória exatamente aos 90 minutos. Em outra partida realizada neste sábado, o Birmingham venceu por 1 a 0 o West Brom. Ainda neste sábado jogam: Chelsea x Manchester City; Middlesbrough x Charlton; Newcastle x Blackburn; Southampton x Aston Villa e West Ham x Sunderland. Os demais jogos acontecem no domingo e na segunda-feira.