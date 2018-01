Manchester vence e mantém esperança O Manchester United derrotou o Birmingham por 2 a 0 neste sábado e manteve viva a esperança de ainda conquistar o título do Campeonato Inglês da temporada. A equipe chegou aos 56 pontos em 26 rodadas e continua em segundo lugar na tabela de classificação, só que a oito pontos do Chelsea - equipe que lidera o campeonato e que joga neste domingo contra o Manchester City. Os gols do Manchester foram marcados por Roy Keane e Rooney. Faltam ainda 14 rodadas para o final. O Arsenal confirmou o favoritismo e venceu o Aston Villa por 3 a 1. Com isso, a equipe londrina chega aos 54 pontos e ocupa a terceira posição na classificação geral. O Aston Villa, com 32, é o 11º. A rodada deste sábado teve ainda os seguintes resultados: Crystal Palace 0 x 1 Bolton; Liverpool 3 x 1 Fulham, Middlesbrough 1 x 0 Blackburn, Newcastle 1 x 1 Charlton, Norwich 3 x 2 West Bromwich e Tottenham 3 x 1 Portsmouth. A 26ª rodada será completada neste domingo com mais dois jogos: Southampton x Everton e Chelsea x Manchester City.