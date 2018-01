Manchester vence e mantém liderança O Manchester United derrotou o Blackburn por 3 a 1 neste sábado e se manteve na liderança do Campeonato Inglês. A equipe soma agora 74 pontos, mas está sendo seguida de perto pelo Arsenal, que também neste sábado venceu o Middlesbrough por 2-0 e segue três pontos atrás, na vice-liderança, mas com uma partida a menos. ?Hoje marcamos um gol a mais que o Arsenal e isso pode fazer a diferença?, disse o técnico do Manchester, Alex Ferguson. O Newcastle United se distanciou ainda mais dos líderes, ao perder para o Fulham por 2 a 1. Permanece em terceiro, com 61 pontos. O Liverpool, por sua vez, venceu o Everton na casa do adversário, por 2 a 1 com gols de Michael Owen e Danny Murphy. O Chelsea, que ao lado do Newcastle briga por uma vaga na Liga dos Campeões, foi mal e perdeu para o Aston Villa por 2 a 1. Os dois gols do Aston foram marcados por Marcus Allback. Veja os resultados da rodada: Aston Villa 2 x 1 Chelsea, Bolton Wanderers 1 x 0 West Ham, Charlton Athletic 0 x 2 Birmingham City, Everton 1 x 2 Liverpool, Fulham 2 x 1 Newcastle, Manchester United 3 x 1 Blackburn Rovers, Middlesbrough 0 x 2 Arsenal, Southampton 3 x 2 Leeds United e Sunderland 1 x 2 West Bromwich.