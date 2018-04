Manchester vence e sobe para oitavo O Manchester United venceu nesta segunda-feira o Liverpool por 2 a 1 no jogo complemento da sexta rodada da Premier League (divisão principal do Campeonato Inglês). Os dois gols do Manchester foram marcados por Silvestre. Já o gol do Liverpool foi marcado por O`Shea. Com a vitória, o United chega aos nove pontos e sobe para a oitava posição. Já o Liverpool fica com sete pontos e ocupa a 12ª posição. O líder na Inglaterra ainda é o Arsenal, que soma 16 pontos e está no topo mesmo com o empate em casa, no último sábado, em 2 a 2 com o Bolton Wanderers, que é o quarto colocado.