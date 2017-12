Manchester vence Leeds por 4 a 3 Em uma partida eletrizante, o Manchester United suou a camisa para vencer o Leeds, por 4 a 3, neste sábado pela manhã, pelo Campeonato Inglês. A vitória reabilitou o time que havia perdido a liderança do torneio após ter sido derrotado pelo Middlesbrough por 1 a 0, na semana passada. Os gols do Manchester foram marcados por Paul Scholes, Solskjaer (2) e Ryan Giggs enquanto os do Leeds foram anotados por Mark Viduka, Ian Harte e Lee Bowyer. Outros resultados da rodada: Arsenal 3 x 0 Sunderland, Bolton 3 x 2 Aston Villa, Chelsea 2 x 1 Derby County, Leicester 2 x 1 Blackburn, Liverpool 2 x 0 Charlton, Southampton 1 x 1 Fulham, West Ham 3 x 1 Ipswich e Middlesbrough 1 x 1 Tottenham.