Manchester vence Liverpool por 2 a 1 Com dois gols de Ryan Giggs, o Manchester United derrotou o Liverpool neste domingo por 2 a 1 e encostou no líder da Campeonato Inglês, o Arsenal, com 28 pontos, dois a menos que o rival. Harry Kewell descontou, mas o time da terra dos Beattles não conseguiu chegar ao empate.